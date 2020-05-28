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    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası açıklama yaptı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır

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    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır" dedi.

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

    Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, 4 saat sürdü.

    Koronavirüs salgını sebebiyle dokuzuncu kez videokonferans yöntemiyle yapılan toplantıda, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrası açıklamalar yapıyor:

    -Önümüzdeki dönemde de vatandaşlarımızın ve iş dünyamızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Türkiye'nin salgının önlenmesinde ve can kaybında dünyada örnek alınan bir konuma gelmesi 83 milyon olarak hepimizin ortak başarısıdır.

    ​-Hepimizin geleceğimize dün olduğundan daha berrak zihin dinginliği kazandırdığını düşünüyorum. Elbette alınan tedbirler sebebiyle geliri azaldığı için sıkıntı çeken vatandaşlar olmuştur. Devletin tüm imkanlarını bu vatandaşlarımıza sunarak yanlarında olduğumuzu gösterdik. Biner lira dağıtarak sıkıntılarını gidermeye çalıştık. Vergi ve sigorta primi ertelemeleriyle, düşük maliyetli destekleriyle küçüklü büyüklü şirketlerimizin ayakta kalmasını temin ettik. İş dünyamızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu süreçte fedakarca görev yapan sağlık personelimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 8 milyon 65 yaş üstü yaşlımız ile 20 yaş altı gençlerimizin tüm ihtiyaçları vefa destek grupları tarafından karşılandı. 6 milyon talebe vefa destek ekimi karşılık verdi. Halkımız yaptığı fedakarlıkların boşa gitmediğinden emin olsun. Son 2,5 aylık sürede yaşadığımız kayıpları geri alacağımızdan şüphemiz yoktur.

    -Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılmıştır. İdari izinde bulunan kamu personeli 1 haziran itibariyla normal mesaiye başlayacak

    -Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı 1 haziranda açılacak

    -Sokağa çıkma kısıtlamalarının bazılarını bir müddet daha sürdürmekte fayda görüyoruz. 65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri uygulanan istisna devam ediyor.

    -20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını 18 yaşa indiriyoruz. çarşamba ve cuma günleri 14-20.00 arasında sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak

    -Önümüzdeki pazartesi restoran, kafe, kıraathane, çay bahçeleri, yüzme havuzu, türü işletmeler 22.00 ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Eğlence mekanları ile nargile satışı bu kapsamın dışındadır. 

    -Müze ve ören yerleri 1 haziranda açılıyor

    -Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır. Gece 24.00' kadar hizmet verebilecek.

    -Sürücü kursları ve benzerleri 1 hazirandan itibaren hizmet verebilecek

    -Açık hava konserleri saat 24 ile sınırlı olmak üzere başlayabilecek

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