İstanbul'da eczanelerin çalışma saatleri değişti

İstanbul'daki eczaneler 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 saatleri arasında çalışacak.

İstanbul'daki eczanelerin çalışma saatleri normalleşme süreci kapsamında değiştirildi.

İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, "Kovid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle eczacılardan gelep talep üzerine İstanbul'da faaliyet gösteren eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09:00-18:00 saatleri arası olarak belirlenmişti.