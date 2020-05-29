Şevket Çoruh: Ülke altın çağını yaşarken halka IBAN gönderiyorsunuz

Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel yazısında, Koronavirüs salgını nedeniyle 17 Mart'ta perde kapatan tiyatroların emekçileri tarafından başlatılan 'Tiyatromuz Yaşasın' kampanyasından bahsetti.

Tezel yazısında "Salgından önce özel tiyatrolar altın çağını yaşıyordu, bazı oyunlara 100-150 liraya bilet bulunamıyordu, devlet yine yardım yapsın ama kuzum siz de hiç mi kenara para koymadınız?" ifadelerini kullandı. Tiyatro oyuncusu Şevket Çoruh yaptığı paylaşımda Tezel'e IBAN'lı göndermede bulundu.

Çoruh, hükümet tarafından 'Biz Bize Yeteriz' sloganıyla başlatılan yardım kampanyasına göndermede bulunarak, "Hiç mi kenara para koymadınız. Ülke altın çağını yaşarken halka IBAN gönderiyorsunuz” dedi.

Hiç mi kenara para koymadınız Ülke altın çağını yaşarken halka iban gönderiyorsunuz https://t.co/2yU4n4631K — Şevket Çoruh (@sevketcoruh_) May 29, 2020

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