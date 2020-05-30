Batman HDP il eşbaşkanları gözaltına alındı

Valilikten yapılan açıklamada 'HDP İl Başkanlığı binasında yapılan aramada örgütsel dökümanların ele geçirildiği belirtilerek il eş başkanlarının gözaltına alındığı' bildirildi.

Batman Valiliği'nin açıklaması şöyle:

"Batman Emniyet Müdürlüğü’ne 29 Mayıs 2020 tarihinde intikal eden bir ihbar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, ilimiz Cumhuriyet Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren HDP (Halkların Demokratik Partisi) İl Başkanlığı binasında arama yapılmıştır. Batman HDP milletvekilleri ve avukatlarının da hazır bulunduğu arama neticesinde çok sayıda örgütsel ve bazı teröristlere ait fotoğraf, afiş, yasaklı kitap ve suç unsuru olan dijital materyallere el konulmuş, sözde il eşbaşkanları Ömer Kulpu ve Fatma Ablay isimli şahıslar gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir"