500 liraya intihardan vazgeçti, 3 bin 150 liralık ceza yedi

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, inşaat halindeki binanın 9. katında intihar girişiminde bulunan Ogün G. , yoldan geçen iş insanının 500 lira vermesiyle aşağı indi. Polis ise Ogün G.'ye kısıtlamaya uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 liralık ceza kesti.