Erdoğan: Ülkemiz için ikinci çeyrek bir parça sıkıntılı görünse de sonrası aydınlıktır

Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
- Türkiye sahip olduğu sağlık alt yapısı ve genel sağlık sigortası sistemiyle salgın sürecinde dikkatleri üzerine toplamış bir ülkedir.
- (Acil durum hastaneleri) Bu sağlık kurumları ülkemizin yüz akı olacaklardır. Hamdolsun burada oluşturduğumuz ilave kapasiteye ihtiyaç kalmadan salgının yayılma hızını kırdık.
- Sağlık turizminde çok ciddi bir sıçrama yapıyoruz.
- Her kim Türkiye'de demokrasiyi, özgürlükleri, adaleti, güvenliği, dış politikayı, kültürü, sanatı daha ileri seviyeye götüreceğine milleti ikna ederse ülke ona teslim edilir.
- Türkiye'nin önünde özellikle demokrasiden ve kalkınmadan başka bir alternatif yoktur.© AA / Muhammed Enes Yıldırım
- Her kim daha çok yatırım, üretim, istihdam, iş, aş, daha yüksek hayat standardı sağlayacağı konusunda halkın desteğini alırsa ülkeyi o yönetir. Bunun dışındaki zorlamaların, iç ve dış ayak oyunlarının tamamı da milli irade duvarına çarpıp dağılmaya mahkumdur. Ülkemiz için ikinci çeyrek bir parça sıkıntılı görünse de sonrası aydınlıktır.
- Gelişmeler ve işaretler, salgın sonrası yeniden yapılanacak küresel ekonomide ülkemizin çok avantajlı bir konuma oturacağını gösteriyor. Sanayiden tarıma, ticaretten turizme kadar her alanda önce hızlı bir toparlanma, ardından çok daha hızlı bir atılım içine gireceğiz.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi açılış töreninde konuşuyor. https://t.co/M7mQzyOepS— AA Canlı (@AACanli) May 31, 2020
Öncesinde açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da şunları söyledi:
- Acil durum hastanelerimiz Türkiye için zorunlu projelerdir.
- Risk ortadan kalkmış değil. Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir.
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