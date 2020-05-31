DHA, FETÖ firarisi Zekeriya Öz'ün kaldığı iddia edilen villayı görüntüledi

FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Öz'ün Almanya'da kaldığı ileri sürülen villayı Demirören Haber Ajansı (DHA) görüntüledi. Öz'ün kaldığı iddia edilen sitede alınan yüksek güvenlik önlemleri dikkat çekerken, kentte yaşayan Türk vatandaşları duruma tepki gösterdi.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'den kaçan FETÖ'cü firari eski savcı Zekeriya Öz'ün Almanya'nın güneybatı kesimindeki Renanya-Palatina eyaletinde bulunan Speyer kentinde lüks bir villada kaldığı iddialarının ardından Demirören Haber Ajansı (DHA) Öz'ün izini sürdü.
Firari Öz'ün Speyer kentinde bir lüks villada kaldığı iddialarının ardından bölgede yaşayan Türkler lüks sitenin yakınına akın etti. Firari Öz'ün kentte kaldığı iddialarına bölgede yaşayan Türk vatandaşları tepki gösterdi.
Öz'ün Almanya'nın Speyer kentindeki Ren Nehri yanındaki 9 villalı lüks site, alınan yüksek güvenlik önlemleri ile dikkat çekiyor. Duvarlarında elektrik tellerin bulunduğu villanın 10'ar kişilik iki vardiyalı güvenlik görevlileri tarafından korunması dikkat çekti.
Türk vatandaşları tepki gösterdi: ‘Burada FETÖ'cü barınamaz’
DHA'ya konuşan Speyer kentinde yaşayan Türk vatandaşları ise, Öz'ün kentte kaldığı iddialarına tepki gösterdi. Speyer kentinde 20 yıldır yaşayan Türk iş insanı Ramazan Yıldırım da Öz'ün kaldığı villaların Ren Nehri yanındaki lüks villalar olduğunu ifade etti. Yüksek korumalı bir villa olduğunu söyleyen Yıldırım, "FETÖ'cü Öz'ün burada olduğunu Türk basınından öğrendim. Öğrenir öğrenmez verilen adrese gittim. Biz Türkiye’mizi çok seviyoruz biz ülkemizin her zaman yanında ve arkasındayız. Burada FETÖ'cü barınamaz” dedi.
‘Onunla aynı şehirde yaşamak istemem’
40 yıldır Speyer’de yaşadığını ifade eden Selahattin Özkan da firari Öz'ün kentte kaldığını Türk basınında çıkan haberlerden öğrendiğini ifade ederek, "Benim kalbim, canım kendi ülkemle. Ülkeme her zaman saygılıyım. Benim kendi kardeşim de olsa benim ülkem hakkında bir kelime laf söylese onu kabul edemem. Vatan sevgisi, bayrak sevgisi her şeyden önce gelir. Eğer buradaysa onunla aynı şehirde yaşamak istemem” dedi.
‘Döner almaya gelmiş bile olsa tanıyamayız, kamufle oluyordur’
Speyer kentinin kalabalık mekanlarından biri olan tren garında dönercilik yapan Orhan İnce ise, “Firari Öz ile ilgili buradaymış iddiaları açıkçası şaşırttı. Belki döner almaya gelmiş bile olsa tanıyamayız. Kamufle oluyordur muhtemelen" dedi. İnce, Fransa Almanya, İngiltere ve İtalya gibi ülkelerin Türkiye'ye ihanet eden kişilere her daim destek verdiğini ifade ederek, "Saydığım ülkeler Türkiye'ye hainlik eden ne kadar kişi varsa destekliyor. Bizim bunlarla işimiz olmaz" dedi.
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