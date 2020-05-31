İçişleri Bakanı Soylu: Bursa'da kavgayı ayırmak için çaba sarf eden bir polisimiz daha şehit oldu

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 8'nci Engin Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Aynı mahallede yaşayan vatandaşlarla, Roman vatandaşlar arasında kavga çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çıkan kavgada Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru silahla ağır yaralandı. Yaralı memur kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Kavgada yaralanan 5 kişi de çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kavgaya karışan kalabalığı dağıtmak için olay yerine TOMA ve Çevik Kuvvet Ekipleri sevk edildi. Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da polis memurunun hayatını kaybettiği hastaneye giderek bilgi aldı.
Zaman zaman biber gazı kullanan polis ekipleri, tarafları yatıştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen iki grup arasında silahlı kavga çıktı: Olaya müdahale eden bir narkotik polisi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, 5 kişi yaralandıhttps://t.co/wra6B3YwhW pic.twitter.com/u28wUrDYsP— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 31, 2020
Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Bursa'da bir kavgayı ayırmak için çaba sarf eden bir polisimiz daha şehit oldu. En başarılı dönemini geçiren polisimizi bir haftadır hedef gösterenler, mutlu musunuz? Zihniyeti çürümüşlere rağmen kamu güvenliği, kamu düzeni sağlanmaya devam edilecektir. Başımız sağ olsun."
Bursa’da bir kavgayı ayırmak için çaba sarf eden bir polisimiz daha Şehit oldu..— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 31, 2020
En başarılı dönemini geçiren polisimizi bir haftadır hedef gösterenler, mutlu musunuz...
Zihniyeti çürümüşlere rağmen kamu güvenliği, kamu düzeni sağlanmaya devam edilecektir.
Başımız sağ olsun...
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