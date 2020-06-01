Bahçeli: Türkiye'yi erken seçime sürükleme kara propagandasına kulak asılmayacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçime ihtiyaç olmadığı yönündeki görüşünü yineleyerek "Türkiye'yi erken seçime sürükleme kara propagandasına kulak asılmayacak, milletvekili seçimleri 2023'te yapılacaktır" dedi. Bahçeli ayrıca, sosyal medya alanında yasal bir düzenleme yapılmasının artık 'mecburi bir hal aldığını' ifade etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti teşkilatlarına bir genelge gönderdi ve erken seçim tartışmalarını değerlendirdi.

Sözlerine "Türkiye’yi erken seçime sürükleme, bu suretle sanal bir gündem tesis etme gayretkeşliğine heves eden siyasi aymazların hiçbir telkin veya kara propagandasına kulak asılmayacaktır. 28.Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının haziran ayında yapılacaktır" diye başlayan Bahçeli, şöyle devam etti: