İmamoğlu: Örnek teşkil edecek birkaç noktada cemevi projemiz var

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ümraniye’deki Kazım Karabekir Cemevi’ni ziyaret etti. İmamoğlu, "Cemevimizin, arazi olarak iyi yerleşkesi var. Ama bunun iyi konumlanması, iyi projelendirilmesi, iyi yapılanması lazım. Şimdi arkadaşlarıma talimat verdim. Malum bir hukuki süreç var, ayrıca 2B'den mülkiyet geçiş süreci var. Hem bunu takip edeceğiz hem İstanbulumuza yakışan hem de buradaki hemşehrilerimizin ibadetlerini en saygın şekilde yapabilecekleri bir cemevini nasıl hep birlikte yaparız, onu bir harekete geçireceğiz" dedi.

'Bu bir siyasi cümle ya da lütuf değil, sorumluluğumuzdur'

İmamoğlu, İstanbul genelinde Alevi vatandaşlara hizmet edecek nitelikte, kalitede cemevlerinin yapımı olduğunu vurguladı. "Örnek teşkil edecek birkaç noktada cemevi hazırlama projemiz var" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bunu İstanbul’a hediye etmek istiyoruz engelleri ortadan kaldırıp. Bir tanesi de burası olabilir. Bu konuda adım atmak istiyoruz. İlk defa burada söylüyorum. Bu, benim kalbimde olan bir şeydi. Bizzat İBB olarak, başlangıcından sonuna kadar yol yürümek istiyoruz. Zaten, inançlara bakış açımızı biliyorsunuz. Artı, her inancın kendine has ibadet biçimine, ibadethanesine uygun bir şekilde insanların ihtiyaçlarının giderilmesi, yönetim anlayışımız gereği bizim sorumluluğumuzdur.

Bu manada ister Sünni vatandaşımız olsun, ister Alevi, ister Caferi, ister Şafi… Hangi hemşehrimiz olursa olsun, ihtiyaçları bizim baş tacımızdır. Bu bir siyasi cümle ya da lütuf değildir. Bu, vatandaşımıza olan sorumluluğumuzdur. İnşallah, ikinci buluşmamızda bu ortaya çıkmış, neyi yapacağımızı yaklaşık öngörmüş, size de o müjdeyi verir hale geliriz burada."

'Hem sorunları duyacağız hem çözümleri'

Cemevinin bulunduğu mahalleyle ilgili mülkiyet, tapu ve ulaşımla ilgili sorunlarından da haberdar olduğunu belirten İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Muhtarımız, güvenlik sorunlarından bahsetti. Bu minvalde de arkadaşlarım bir çalışma yapacaklar. Hem sorunlarını duyacağız hem de çözümleri. Bazı konuların çözümüne gücümüz yetmeyebilir, bizi aşan konular olabilir; örneğin mülkiyet ile ilgili mahkeme süreci. Ama size yoldaşlık yaparız. Yani, orada hep beraber hareket ederiz. Bütün uzmanlarımız bu konuda harekete geçer. Biz, vatandaşımızın eşitliğine, vatandaşımızın refahına, vatandaşımızın kim olursa olsun bu şehrin değerli bir insanı olduğunu hissedeceği bir yönetim olmaya söz verdik. O sözümüzü yerine getirmek için de en büyük mücadeleyi vermeye hazırız. Zorluklarımız var. Zorluklar, bu işleri yapmamıza asla engel olamaz. Başka sıkıntılar da doğurabilirler, başka problemli işlere de girişebilirler. Biz, bunları bilerek yola çıktık. Bunlar sadece bizleri gülümsetir; başka da bir şey olmaz. İşimize bakacağız, kararlıyız, inşallah da başaracağız."