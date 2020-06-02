MGK toplantısı sona erdi: Teröre karşı yürütülen mücadele kararlılıkla sürecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı, 3 saat 20 dakika sürdü.
Toplantının ardından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;
- Toplantıda, teröre karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir.
- Türkiye karşıtlığı ortak paydasında bir araya gelen bazı aktörlerin, ülkemizin Akdeniz'deki meşru ve hukuki adımlarına yönelik menfi yaklaşımları değerlendirilmiş; ülkemizin karada, denizde ve havadaki hak, alaka ve menfaatlerinin korunmasına tavizsiz devam edileceği belirtilmiştir.
- Salgınla mücadelede ülkemizin sağlık, gıda, teknoloji, ekonomi kamu düzeni ve güvenliği başta olmak üzere başarısının altı çizilmiştir.
- Meşru hükümetin Libya'da barış ve huzurun tesisi yönünde gösterdiği çabaya ülkemiz tarafından verilen askeri danışmanlık hizmeti sürdürülecektir.
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