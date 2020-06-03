Osmaniye'de 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.22'de Kadirli ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 29 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 2, 2020
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Kadirli (Osmaniye)
Tarih-Saat : 03.06.2020, 02:22:13 TSİ
Enlem : 37.3425 N
Boylam : 36.0396 E
Derinlik : 29.04 km
Detay : https://t.co/vDGhEbVmWY@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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