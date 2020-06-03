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    THY'den hijyen uzmanı ve hijyen seti yeniliği

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    Sputnik Türkiye
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    Türk Hava Yolları seyahat sağlığını korumak amacıyla yeni uygulamaları devreye aldı. THY, güvenli seyahat standartları için uçaklarda hijyen uzmanı kabin memuru bulundurmaya ve yolculara hijyen seti vermeye başladı.

    İki aylık aranın ardından yurtiçi uçuşlarına başlayan, yurtdışı uçuşları içinse gün sayan Türk Hava Yolları, misafirlerinin seyahat sağlığını korumak amacıyla iki yeni uygulamayı hayata geçirdi.

    THY, bilimsel veriler ışığında hazırladığı ‘güvenli seyahat standartları’ kapsamında uçuşlarında tüm misafirlerine hijyen seti vermeye başladı. Uçulan mesafeye göre içerisinde maske, dezenfektan ile antiseptik mendil bulunan hijyen setlerinin sunumu ve uçuş boyunca gerekli tedbirlerin doğru uygulanması noktasında ise hijyen uzmanı kabin memurları görev alıyor.

    Uçak içerisinde sağlık denetçisi gibi çalışan hijyen uzmanı, uçak içi tüm hijyen ve sosyal mesafe tedbirlerinin doğru uygulanmasına odaklanıyor.

    Uçak içi hareketliliğin azaltılması, yolcular ve kabin ekipleri tarafından sosyal mesafe kurallarına uyulmasından da sorumlu olan hijyen uzmanı, yolcuların uçuş boyunca maske kullanımı da takip ederek aynı sıradaki yolcuların ikram tüketimi sırasında aynı anda maskelerini çıkarmamasını sağlıyor.

    Tuvalet kullanımı sırası oluşmaması adına yolculara yönlendirmelerde bulunan hijyen uzmanı, tuvaletleri dezenfekte de ediyor. Ayrıca, tuvaletlerin temizlik ve emniyet kontrolü tüm kabin ekipleri tarafından da yapılmaya devam ediyor.

    THY uçakları her uçuş öncesi derinlemesine temizlik yöntemleri ile dezenfekte ediliyor. Etkisi bilimsel olarak kanatlanmış, insan sağlığına zararsız kimyasal maddeler ile gerçekleştirilen işlemlerde yolcuların temas ettiği tüm noktalar temizlenerek kabin içerisinde detaylı hijyen sağlanıyor. Koltuklar, pencereler,  ekranlar ve lavabolar gibi farklı yüzeyler için özel donanım ve kimyasallar kullanılıyor.

     

    Etiketler:
    Uçak, Koronavirüs, Hijyen, THY
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