İletişim Başkanı Altun'un evinin fotoğraflarını çektiği öne sürülen CHP ilçe başkanı Özçağdaş’ın telefonu inceleniyor

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğraflanmasıyla ilgili CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında Özçağdaş’ın cep telefonunda inceleme yapıldığı öğrenildi.

Ne olmuştu?

DHA, CHP Üsküdar İlçe Başkanı'nın fotoğraflama olayının dün saat 12.50 sıralarında meydana geldiğini geçmişti. Buna göre, Altun'un Üsküdar'daki 'daimi koruma' altındaki konutunun önüne bir araçla giden Özçağdaş, cep telefonunu çıkarıp evin fotoğraflarını çekmeye başladı. Polislerin uyarıda bulunduğu, cep telefonu ile fotoğraf çekmeye çalışan CHP İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, "CHP Üsküdar İlçe Başkanı olduğunu, daha sonraki günlerde tekrar gelerek fotoğraflama yapacaklarını" söyleyerek evin önünden uzaklaşmak istedi. Koruma polislerinin "bekle" uyarısını dinlemeden de olay yerinden ayrıldı.