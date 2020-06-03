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    Polis Atakan Arslan'ın öldürüldüğü saldırının zanlıları mahkemede birbirlerini suçladı

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    Türkiye
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    Diyarbakır'da görevli polis memuru Atakan Arslan'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından tutuklanan Muhammed Emir Cura ile Ferit Aytekin, mahkemede birbirlerini suçladı.

    Diyarbakır'da cumartesi günü 5 Nisan mahallesinde devriye gezen polislerin belinde tabanca görmesi üzerine kimlik sormak istediği Muhammed Emir Cura ile yanında bulunan Ferit Aytekin ve M.A. 'dur' ihtarına uymayıp, kaçtı.

    Tutuklanan zanlılardan biri tabancayla ateş açarak polis memuru Atakan Arslan'ı yaraladı. Yaralı polis memuru kaldırıldığı hastanede doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Olayın ardından gözaltına alınan Muhammed Emir Cura, Ferit Aytekin ve M.A.'nın da aralarında bulunduğu 5 kişi, dün emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından adliye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan Cura ve Aytekin 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, M.A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

    Arslan'ın hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili soruşturma sürerken, Cura ve Aytekin'in dün mahkemede yaptıkları savunma ortaya çıktı. Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade veren Cura ve Aytekin, birbirlerini suçladı.

    Cura: Ferit işlediği suçu üzerime atıyor

    Mahkemedeki savunmasında Cura, Aytekin'in kendisine iftira attığını belirterek, şunları söyledi:

    "Ferit bana iftira ediyor. İşlediği suçu üzerime atıyor. Bana kurusıkı diye silahı verdi. Olay sırasında biz polisi görmedik. Ferit ile sokakta tost yemeye gittiğimiz sırada arkamızdan biri 'gel buraya' diyerek seslendi. Ferit bir gün önce kavga etmişti. Hasımları çoktu. Sonra rastgele bir el ateş ettikten sonra 'kaç' diyerek silahı da elime verdi."

    Aytekin: Cura polisi hedef alarak bir el ateş etti.

    Aytekin de mahkemede, Cura'yı şu sözlerle suçladı: "Polis 'dur' deyince ben durdum. Cura polisi hedef alarak bir el ateş etti. Kesinlikle polis memurunu vurmadım ve ateş etmedim. Cura yalan söylüyor."

    Tetiği çeken zanlının tespiti için saldırıda kullanılan tabanca ve mermilerin kriminal incelemeye gönderildiği, parmak izi incelemesinin sürdüğü belirtildi.

    Etiketler:
    Tutuklama, Silahlı saldırı, Polis, Mahkeme, Muhammed Emir Cura, Ferit Aytekin, Atakan Arslan
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