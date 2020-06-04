Sevgilisini öldüren kadın: Namusumla oynadı, yaşamasın böyle insanlar bu dünyada

Eskişehir’de tartıştığı erkek arkadaşını bıçakla öldüren kadın, sağlık kontrolü için getirildiği hastaneye girerken gazetecilere, "Namusumla oynadı, yaşamasın böyle insanlar bu dünyada" dedi.

Dün Eskişehir’de yaşanan olayda henüz belirlenmeyen bir nedenden dolayı erkek arkadaşını öldüren Özlem Çatalbaşoğlu, bugün sağlık kontrolü için Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada basın mensuplarının 'neden öldürdün' sorusuna cevap veren cinayet şüphelisi, "Namusumla oynadı, yaşamasın böyle insanlar bu dünyada" dedi.

Çatalbaşoğlu, sağlık kontrolü ardından adliyeye sevk edildi.

Ne olmuştu?

Bahçelievler Mahallesi Plevne Sokak'taki bir aparta İzmir’den Eskişehir’e gelen kız arkadaşı Özlem Çatalbaşoğlu ile Emrah Sanat arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın büyümesiyle Özlem Çatalbaşoğlu, mutfaktan aldığı bıçakla Sanat’ın göğüs kısmına vurmuştu. Aldığı darbeyle ağır yaralanan Emrah Sanat hayatını kaybederken, Özlem Çatalbaşoğlu ise olay yerinden kaçmıştı.

Polis ekiplerinin yaptıkları araştırma sonucunda çevredeki güvenlik kameraları ve MOBESE yardımıyla firari kadının kaçış güzergahlarını tespit etmişti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu şüpheli Özlem Çatalbaşoğlu, Huzur Mahallesi'ndeki akrabasının evinde suç aleti olan bıçakla birlikte yakalanmıştı.