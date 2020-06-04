Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal: Türkiye, Koalisyon içinde DEAŞ'la savaşan tek ülke

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Türkiye'nin, Koalisyon içinde IŞİD ile mücadele eden tek ülke olduğunu söyledi.

Önal, video konferans yöntemiyle yapılan IŞİD'le Mücadele Uluslararası Koalisyonu Küçük Grup Dışişleri Bakanları Toplantısı'na (DMUK) katıldı.

Sedat Önal, Türkiye'nin IŞİD ile mücadelede en ön safta yer aldığının altını çizerek, "Türkiye, şehitler verme pahasına Koalisyon içinde terör örgütü DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele eden tek ülke" dedi.

IŞİD ile mücadelede önerilen 3 ayaklı vizyonun (düzenli bilgi ve istihbarat paylaşımı, IŞİD'i ortaya çıkaran sebeplerle mücadele ve meşru yerel ortaklarla çalışılması) uygulanmasının önemine dikkati çeken Önal, Suriye'de terörizmle mücadelede meşru ortaklarla çalışılması gerektiğini ve terörizmin her çeşidiyle mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Toplantı sonunda yayımlanan bildiride, IŞİD ile mücadelenin ancak meşru yerel ortaklarla iş birliği içinde gerçekleştirilmesinin gerektiği kayda geçirildi.

Ayrıca bildiride, Koalisyonun terörizmin her tür ve oluşumuna karşı hazırlıklı olmanın sürdürülmesinin önemi de vurgulandı.