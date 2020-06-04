Türk Tabipleri Birliği: YKS ve LGS ertelenmelidir

TTB Merkez Konseyi, sınava giriş sırasında ve sınav boyunca önlem alınsa bile bulaş riskinin çok yüksek olduğunu belirtti. Maske kullanımının da öğrencilerin performansının etkileyeceği ifade edilirken, "Öğrencilerin gelecekleri bakımından çok önemli olan bu sınavlar zaten kaygı kaynağıdır." TTB'nin açıklaması şu şekilde:

"Dünya Sağlık Örgütü, pandemi sürecinde kısıtlamaların azaltılması için, en az 14 gün süre ile yeni olgu sayısının değişmemesi ya da azalması ve ölüm sayısının düzenli şekilde azalmasının dikkate alınması gerektiğini vurgulamaktadır. Ne yazık ki ülkemizde bu kriterler dikkate alınmadan önlemler gevşetilmiş ve Liselere Giriş Sınavı (LGS), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi sınavların Haziran ayı içinde yapılacağı açıklanmıştır. Oysa salgın devam etmektedir.

Sınav günlerinde 3 aydır sokağa çıkmayan 20 yaş altı genç nüfus, velileri ve sınav görevlileri ile birlikte milyonlarca kişi sokaklara çıkacak ve çoğunlukla da toplu taşıma araçlarını kullanacaktır. Sınava giriş ve sınav süresince önlem alınsa bile temasın ve bulaşın artma riski çok yüksektir. Uzun saatler boyu süren bu sınavlarda sürekli maske kullanımının sınav performansını etkileyeceği ortadadır. Öğrencilerin gelecekleri bakımından çok önemli olan bu sınavlar zaten kaygı kaynağıdır. Pandemi ortamında böyle bir sınava girmek kaygıyı çok daha fazla artırmaktadır. Öğrenciler ve velileri sağlık ve sınav performansı bakımından haklı bir endişe içerisindedirler.

Kısıtlamaların kaldırılması ile salgında gelişebilecek yeni bir hızlanma olasılığı varken bir sınav tarihi açıklamak uygun değildir. Türk Tabipler Birliği olarak salgının gidişini izleyerek bu sınavların salgının tamamen kontrol altına alındığı döneme ertelenmesini talep ediyoruz."