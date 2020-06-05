Metin Uca'ya hapis cezası

Gazeteci Metin Uca'ya, 24 Haziran 2018'de yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde Anadolu Ajansı'nın önceden açıkladığı verilerle seçim sonuçlarının birebir uyuşmasına ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşım nedeniyle 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası verildi.

Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı ve Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya'nın gazeteci Metin Uca hakkında açtığı davada İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı.

Cumhuriyet'in aktardığı habere göre, Uca'ya 'görevli memura görevi nedeniyle hakaret' suçundan 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası verildi.

Mahkeme, Uca'nın yaptığı paylaşımın 'ifade özgürlüğünün sınırlarını aştığını' savunurken, paylaşımı 'aleni ortamda yaptığı' ve 'birden fazla kişiye yönelik olduğu' için cezasında artırıma gitti.

Uca: Amacım tepkimi dile getirmekti

Gazeteci Uca ise savunmasında kendisine yöneltilen suçu reddederken, şunları söyledi:

"24 Haziran seçimlerinden önce rastlantısal olarak seçim sonuçlarıyla örtüşecek şekilde seçim sonuçları ekrana yansıdı. O dönemde hazırlık çalışması olduğu söyledi. Ancak seçim gecesi sonuçların ekrana yansıyan yüzdelerle aynı olduğunu görünce ben de ilk tweeti attım. Burada amacım algı operasyonuna olan tepkimi dile getirmek ve sandık başında görevli olanların sandık başından ayrılmalarını engellemekti."