Üvey babaya cinsel istismar soruşturması

Ankara'da 4 yaşındaki üvey oğluna cinsel istismarda bulunduğu, eşi M.D.'yi kasten yaralayarak hakaret ve tehdit ettiği öne sürülen emekli astsubay Y.D. hakkında, eşinin suç duyurusu üzerine Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Milliyet'ten Paşa Alyurt'un haberine göre, eşi hakkında suç duyurusunda bulunan M.D., kocasının cinsel sapkınlıklarının sadece kendisine yönelik olmadığını söyledi.

M.D., 4 yaşındaki oğlunun oyuncaklarıyla oynarken uyuyakaldığı sırada telefonun çalmasıyla gözlerini açtığında, eşi Y.D.'yi üvey oğluna cinsel istismarda bulunurken yakaladığını öne sürdü.

Emekli astsubay Y.D. hakkındaki şikayet dilekçesinde, çocuğun Çocuk İzleme Merkezi’nde (ÇİM) anlattıklarının her şeyi gözler önüne serdiği belirtildi.

Dilekçede, "Şikayetçi bu olaya şahit olduktan ve mağdur çocuğun anlattıklarını duyduktan sonra bundan önce kafasını meşgul eden şüphelerinin kuruntu olmadığını anlamıştır. Şüphelinin müvekkilin hak arama hürriyetini ihlal eden davranışı sebebiyle dahi tutuklanması gerekmektedir. Y.D. beylik silahını göstererek müvekkili birçok kez tehdit etmiştir" denildi.