Pegasus: Sokağa çıkma yasağının iptal edilmesi nedeniyle uçuşlarımız planlandığı şekilde yapılacak

Pegasus Havayolları, 6-7 Haziran tarihleri için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edilmesi nedeniyle uçuşların planlanan şekilde yapılacağını açıkladı.

6-7 Haziran tarihlerinde uygulanması planlanan sokağa çıkma kısıtlamasının iptali sonrası Pegasus Havayolları, resmi Twitter hesabında açıklamada bulundu.

Açıklamada “6-7 Haziran tarihlerinde 15 ilde yapılması planlanan sokağa çıkma yasağının iptal edilmesi sebebiyle tüm uçuşlarımız planlandığı şekilde yapılacaktır” dendi.

6-7 Haziran tarihlerinde 15 ilde yapılması planlanan sokağa çıkma yasağının kaldırılması sebebiyle tüm uçuşlarımız planlandığı şekilde yapılacaktır — Pegasus Hava Yolları (@ucurbenipegasus) June 5, 2020

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