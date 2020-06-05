İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 65'e ulaştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 15 ilde hafta sonu uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edilmesi sonrası, vatandaşlara yollara düştü. Vatandaşlar, mesai bitimine yakın İstanbul'un çeşitli noktalarında trafik yoğunluğu oluşturdu.
Milliyet'in aktardığına göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Merter D-100 Karayolu'nda yoğunluk gözlendi. TEM Otoyolu İstoç mevkiinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Yoğunluğun etkisiyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin trafik yoğunluk haritasında saat 17.55 itibarıyla yoğunluk yüzde 65'lere kadar ulaştı.
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