Sosyal medyada 'Erkek yerini bilsin' gündem oldu

Kadınlar doğası gereği böyle yapar. O erkek de kısacık etek giymeseymiş tahrik etmeseymiş, hem gecenin bu saatinde ne işi var dışarıda? Erkek dediğin kırar dizini, oturur evinde.#erkekyerinibilsin pic.twitter.com/zxfcjX6x86