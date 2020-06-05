Sosyal medyada 'Erkek yerini bilsin' gündem oldu

Türkiye'deki sosyal medya kullanıcıları, ülkedeki kadın hakları ihlallerine ve cinsiyet eşitsizliği uygulamalarına tepki gösterdi.
Twitter'da yapılan 'Erkek yerini bilsin' etiketli paylaşımlarda, kadınların yaşamlarında maruz bırakıldıkları hak ihlalleri ve eşitsizlik uygulamalarında kendilerine yönelik sarf edilen cümleler, kinayeli bir şekilde erkeklere hitaben kullanıldı.
'Erkek yerini bilsin' etiketiyle paylaşılan bazı mesajlar şöyle:
Erkek Sığınma Evi'nin temelini attık, bir yıl içinde bitirmeyi hedefliyoruz. #erkekyerinibilsin pic.twitter.com/EjNdJsVQ0C— Borçka Belediyesi (@Borckabel) June 5, 2020
Elin kızı tipimize değil el becerimize bakar beyler #erkekyerinibilsin pic.twitter.com/ZMUwFDrS2S— SAĞLIĞINA DUACI SAĞLIKÇI (@tonkull) June 5, 2020
Çok afedersiniz ama o saatte bir aile erkeğinin orada ne işi var? #erkekyerinibilsin pic.twitter.com/Uc5l3y1hXf— Xanax the Çubuk Kraker (@Tardisismine) June 5, 2020
Kadınlar doğası gereği böyle yapar. O erkek de kısacık etek giymeseymiş tahrik etmeseymiş, hem gecenin bu saatinde ne işi var dışarıda? Erkek dediğin kırar dizini, oturur evinde.#erkekyerinibilsin pic.twitter.com/zxfcjX6x86— Ebrar (@iamrarbes) June 5, 2020
Erkekler doğaları gereği kırılgan, fevri, dengesiz ve zayıf varlıklardır, bu sebeple liderlik vasıfları yoktur. https://t.co/wIISYlazoR— Gaye Su Akyol (@GayeSuAkyol) June 5, 2020
Çocuk sahibi olmamış erkek yarımdır. #ErkekYeriniBilsin— safak timur (@SafakTimur) June 5, 2020
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