Erdoğan: Milletin ortak değerlerini istismar ederek ayakta kalmaya çalışanları tebessümle seyrediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yusufeli Barajı 3 Milyonuncu Beton Dökümü, Bayburt Demirözü Sulaması, Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri ile Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım Hizmete Alma Töreni'ne canlı bağlantıda konuşuyor.
Sözlerinin başında "Hala hizmet, eser, proje siyasetiyle değil milletin ortak değerlerini istismar ederek ayakta kalmaya çalışanları tebessümle seyrediyoruz" ifadesini kullanan Erdoğan, "Bugün Yusufeli Barajı'nın 3 milyonuncu metreküp beton dökümüne şahitlik ediyoruz" dedi.
Erdoğan: Bugün Yusufeli Barajı'nın 3 milyonuncu metreküp beton dökümüne şahitlik ediyoruzhttps://t.co/UoKssNO7Eqhttps://t.co/U2T2hlZ57u— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 6, 2020
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