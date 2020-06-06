Erdoğan: Milletin ortak değerlerini istismar ederek ayakta kalmaya çalışanları tebessümle seyrediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yusufeli Barajı için düzenlenen törende konuşuyor. Erdoğan, "Hala hizmet, eser, proje siyasetiyle değil milletin ortak değerlerini istismar ederek ayakta kalmaya çalışanları tebessümle seyrediyoruz" dedi.