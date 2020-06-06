BBP Genel Başkanı Destici: Erken seçimin gündemde olmadığını düşünüyorum

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul'da BBP İstanbul İl Başkanı Yaşar Sayan'nın kızının nikah töreninin ardından açıklamalarda bulundu.

Erken seçim iddialarına ilişkin yorumda bulunan Destici, "Bir erken seçim konusunda ise Türkiye’nin gündeminde olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Hem milletin gündeminde değil hem de Cumhur İttifakı'nın gündeminde değil. Hükümetin gündeminde değil. Cumhurbaşkanı'nın gündeminde değil" diyen Destici, şöyle devam etti:

"Çünkü Türkiye’nin şu an seçime değil toparlanmaya ve yeni sistemde kavuştuğu istikrarını sonuna kadar sürdürüp seçimlerin zamanında yapılmasına ihtiyacı var."