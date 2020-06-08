Elektrikli bisikletle dereye yuvarlanan kadın öldü

Hafta sonu tatili için ailesiyle Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı turizm merkezi Uzungöl'e gelen Kübra Adakul (28), kiraladığı elektrikli bisikletle gezintiye çıktı.

Bir süre sonra virajı alamayan Adakul, dereye yuvarlandı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi.

Yapılan çalışma sonucu derede suyuna kapılarak sürüklenen Adakul'un cansız bedenine ulaşıldı.

Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.