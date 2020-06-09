TÜİK'te 10 bölge müdürü görevden alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurulu ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğüne ilişkin atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda açık bulunan Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü'ne Selim Çelenk, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Oğuzhan Tekin atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda açık bulunan vergi müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren vergi müfettiş yardımcıları Abdulseddar Alıcı, Ali Gökoğuz, Fatih Aşgenaz, Halil İbrahim Gökoğuz, Lokman Güney, Medet Sağlam, Murat Eker, Murat Tosun, Şaban Koç ve Zeki Yaman Çeper getirildi.

Ticaret Bakanlığı'na atamalar

Dünya'nın aktardığı habere göre, Ticaret Bakanlığı'nda açık bulunan Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne Osman Göllüce, Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne Temel Akkuş, Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne, Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hayrettin Yıldırım, Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne Ceylan Er, Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne Musa Aydemir atandı.

Ticaret Bakanlığı'nda açık bulunan ticaret başmüfettişliklerine, Rana Sakine Narttürk, Mine Turkaya Üser, Esra Kındap, Hüseyin Ücer, Koray Albayrak, Haldun Ağanoğlu, Faruk Şen, Engin Özdemir, Hüseyin Yaren, Önder Şafak Tongal, Kerim Karatamir, Ali Murat Danacı, Erdem Bulut, Salih Aykan Kangal, İlker Demircan, Mehmet Zafer Güneş, Müge Ulusoy, Ceylan Yiğit, Hakan Cirit, Murat Taman, Mustafa Bilgin, Tarık Mavili, Hekim Çiftçi ile Eray Dağnık getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda açık bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcılığı'na, Hasan Kanca atandı.

TÜİK'te görevden alınan isimler

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Antalya Bölge Müdürü Abdi Öncel, Bursa Bölge Müdürü Ünal Can, Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ, Edirne Bölge Müdürü İsmail Çapoğlu, İstanbul Bölge Müdürü Zeki Bostancı, Kastamonu Bölge Müdürü İsmail Gökalp, Konya Bölge Müdürü Nurettin Kaya, Manisa Bölge Müdürü Mehmet Akyol, Siirt Bölge Müdürü Yavuz Uyar ve Trabzon Bölge Müdürü Hakan Göregen görevinden alındı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan, Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne Ahmet Develi, Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Cengiz Keskin, Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne Ümit Gökhan Çiçek, İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne Muzaffer Ataseven, Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne Erdal Pınar, Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne Murat Seçilir, Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne Nurullah Osmanlı, Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne Mehmet Ali Palalı ve Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne İsmet Çalık getirildi.

Yükseköğretim Kurulu Üyeliği'ne, Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Metin Topcuoğlu atandı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine Safa Uslu getirildi.