Yıldız: Bu operasyonla FETÖ’ye ve PKK’ya bir selam daha çakılmıştır

Dün gözaltına alınan OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, avukatı aracığıyla açıklama yaptı. Yıldız, "Bana askeri casusluk suçunu yöneltebilecek insan anasının karnından doğmadı. Bu operasyonla FETÖ’ye ve PKK’ya bir selam daha çakılmıştır" dedi.

İki gazetecinin, astsubay E.B. ile yaptıkları görüşmeler üzerinden “Askeri casuslukla” suçlandığı iddia ediliyor. Gözaltılara sebep olan soruşturmanın ise Milli Savunma Bakanlığı'ndan savcılığa yapılan şikayet üzerine başladığı bildirildi.

Odatv kumpasında 16 ay hapis yatan Yıldız, gözaltındayken su istediğini ancak verilmediğini belirterek “Canı sıkıldıkça, 8-10 senede bir suç uyduran devletin suyunu da ekmeğini de istemiyorum. FETÖ'cüsü, casusu, darbecisi sokakta gezecek, şamarı bana indireceksiniz” dedi.

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre, avukatı aracılığıyla açıklama yapan Yıldız şu ifadeleri kullandı:

- Bana askeri casusluk suçunu yöneltebilecek insan anasının karnından doğmadı. Suç icat edecekseniz ‘corona virüsünü Türkiye'ye Müyesser getirdi' deseydiniz daha uygun olurdu.

- Devletin içinde kimin kiminle kavgası varsa bizler üzerinden kavga yapmasın. Bu operasyonla FETÖ'ye ve PKK'ya bir selam daha çakılmıştır.