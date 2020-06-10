Bursa'da 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıktı, seyahat kartlarını yeniden aktive etmek için kuyruk oluşturdu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 80 gündür sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle eve kapanan 65 yaş üstü vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kararlar kapsamında bugün sokağa çıktı.

65 yaş üstü vatandaşlar sabahın ilk ışıklarıyla soluğu ücretsiz kartlarının yeniden aktive edildiği metro istasyonlarında aldı. Bursaray'ın Şehreküstü istasyonunda sosyal mesafeye dikkat edilmeden uzun kuyruklar oluştu.

BURULAŞ görevlileri ise uzun kuyruklar oluşturan 65 yaş üstü vatandaşları sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve maske takmaları konusunda uyardı.

Yaklaşık 3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşların bazıları özgürlüklerine kavuştuklarını dile getirirken, bazıları ise herkesin kurallara uyarak dikkatli olması gerektiğini belirtti.