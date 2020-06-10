Kayıt
19:10 10 Haziran 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Çavuşoğlu: İsrail'in Filistin topraklarını ilhak planı Ortadoğu'da kalıcı bir barış için tüm umutları yok edecektir

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 515
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104217/68/1042176816_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_24952aeed76fbfa46b826b8230fcb34b.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202006101042226249-cavusoglu-israilin-filistin-topraklarini-ilhak-plani-ortadoguda-kalici-bir-baris-icin-tum-umutlari/

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail kırmızı çizgiyi geçerse, İslam ülkeleri olarak bunun sonuçları olacağını İsrail'e göstermek gerektiğini belirterek, "(İsrail'in Filistin topraklarını ilhak planı) Orta Doğu'da kalıcı bir barış için tüm umutları yok edecektir" ifadelerini kullandı.

    Çavuşoğlu, İsrail’in Filistin topraklarını ilhak planlarını görüşmek üzere çevrimiçi olarak düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı'nda, değerlendirmelerde bulundu.

    Türkiye'nin girişimi ve Filistin'in isteği üzerine bu toplantıyı düzenlediği için İİT Genel Sekreterliğine teşekkür eden Çavuşoğlu, ayrıca Ürdün'e iş birliğinden dolayı minnettar olduğunu aktardı. 

    Çavuşoğlu, İsrail'e yasa dışı ilhak planlarını durdurması için net bir uyarı göndermek ve Filistin'le tam bir dayanışma içinde olduklarını göstermek için toplandıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

    "İsrail'in Ürdün Vadisi'nin ilhakı ve yasa dışı yerleşimleri uluslararası hukukun ihlali olacaktır. Orta Doğu'da kalıcı bir barış için tüm umutları yok edecektir. Bu durum iki devletli çözüm vizyonunun sonu demektir ve İsrail'i ırkçı bir devlete dönüştürecek olan tek devlet çözümüne gidecektir." 

    'Ortak tutum sergilemeliyiz'

    Çavuşoğlu, işgalci gücün elinde Filistin halkının çilesinin artacağını belirterek, "Bu sonu önlemek için amaç birliği ve ortak tutum sergilemeliyiz." dedi. 

    Ahlaki değerleri, siyasi çıkarların önüne koyma zamanı olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, İslam ümmetinin, Filistinliler için Kudüs'ün başkent olduğu bağımsız bir devlet isteğinden vazgeçmeyeceğini, İsrail’in bunu anlamasını sağlamak gerektiğini hatırlattı.

    Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

    "Eğer işgalci güç (İsrail) kırmızı çizgiyi geçerse, (İslam ülkeleri olarak) bunun sonuçları olacağını göstermeliyiz. Sözde 'Yüzyılın planı' İsrail’in ilhak planıdır. En başından beri bunun bir barış planı değil, ilhak planı olduğunun altını çizdik. Geçen şubat ayında İİT'nin sert itirazı bu plana karşı önemli bir uyarıydı. Gücümüz birliğimizden geliyor ve beraber hareket ettiğimiz sürece fark yaratabiliriz. Bugün bir kez daha mesajımızı dünyaya açık ve net bir şekilde vermeliyiz. Bir kez daha uluslararası topluma İsrail’in yasa dışı uygulamalarına karşı öncülük etmeliyiz." 

    'Farkındalık yaratmak için çabalarımızı küresel arenaya taşımalıyız'

    Çavuşoğlu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın 19 Mayıs’ta yaptığı çağrıyı desteklediklerini söyleyerek, "Filistin önderliğindeki yol haritasını hem sözlü olarak hem de eylemde desteklemeliyiz. Ayrıca Filistin halkının durumu hakkında uluslararası bir farkındalık yaratmak için çabalarımızı küresel arenaya taşımalıyız" değerlendirmelerinde bulundu.  

    Önceliklerinin İsrail’in Kudüs’teki Filistin kurumlarını yok etme çabalarını ve yasa dışı yerleşim çalışmalarını durdurmak olduğunu belirten Çavuşoğlu, ilk kıble El-Aksa Camisi'nin statüsüne ve kutsallığına saygı gösterilmesini sağlamak zorunda olduklarına dikkati çekti.

    Çavuşoğlu, "İsrail’in saldırganlığını engellemek için uluslararası toplumun diğer üyeleriyle koordinasyon ve yakın temas halinde olmalıyız" ifadelerini kullandı.

    Orta Doğu dörtlüsünün diğer üyeleri, BM, AB ve Rusya'nın da sürece dahil olması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

    "Bunun yanı sıra Filistin’in uluslararası barış konferansı önerisi için destek toplamalıyız. İİT, AB gibi diğer aktörlerle beraber bu konferansın organizasyonunda aktif yer almalıdır. Son olarak, İsrail’in sorumsuz tutumu ve yeni hükümetinin açıklamaları göz önüne alındığında, BM, AB, Afrika Birliği, ve Rusya gibi uluslararası aktörlerin katılımıyla İİT Olağanüstü Zirvesi düzenlememiz gerekecek gibi gözüküyor. Malcolm X’in dediği gibi, 'Özgürlük için güç, baskı için güçten daha yücedir, çünkü gerçek güç eylem üreten inançtan gelir.' Bu nedenle, bu kritik safhada rehavete yer yok. Bu bizim İslam ümmeti ve gelecek ile geçmiş Filistin nesillerine bir borcumuzdur."

    Etiketler:
    İsrail, Filistin, Mevlüt Çavuşoğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Batı Kudüs'ün Safra Meydanı'ndaki Kudüs Belediye binası önünde toplanan bir grup, 32 yaşındaki otizmli Filistinli İyad Hallak'ın İsrail polisince öldürülmesini protesto etti.
    İsrail polisinin otizmli Filistinliyi öldürmesi protesto edildi
    Karikatür
    Venezüella Dışişleri Bakanı: Guaido, Caracas’taki Fransız elçiliğine sığındı
    infografik
    AKINCI Taarruzi İHA
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet