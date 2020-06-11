AK Partili Tayyar: Tuhaf olan, Perinçek grubunun bize yakın kanallarda itibar görmesi

Eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılmasını Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek için yaptığı paylaşıma bağlayanları eleştirdi.

Eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılmasıyla ilgili olarak ilk kez açıklama yaptı. Ayrılığını Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek için yaptığı paylaşıma bağlayanlara tepki gösteren Tayyar, "Hiç ilgisi yok" dedi.

Tayyar şöyle devam etti:

"Tuhaf olan; Perinçek grubunun aynı teraneyi çalması, bırakın beni, hükümeti yönettiklerini pervasızca söylemesi, üstelik bize yakın kanallarda itibar görmesi. Sorunun AK Parti açısından sorguya muhtaç yanı burası."

Ayrılışımı Perinçek twitine bağlayanlar oldu.



Hiç ilgisi yok.



Tuhaf olan; Perinçek grubunun aynı teraneyi çalması, bırakın beni, hükümeti yönettiklerini pervasızca söylemesi, üstelik bize yakın kanallarda itibar görmesi.



Sorunun AK Parti açısından sorguya muhtaç yanı burası. — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) June 10, 2020

​Ne olmuştu?

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Şamil Tayyar, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in adını vererek yaptığı paylaşımda, “Sadece FETÖ karşıtlığı sizi değerli kılmaz, ilave meziyetlere ihtiyaç var” dedikten kısa bir süre sonra görevinden ayrıldığını ve gazeteciliğe döneceğini açıklamıştı. Sosyal medyada Tayyar’ın ayrılışının Perinçek’le ilgili sözleri nedeniyle ilgili olduğu iddia edilmişti.