Kaymakam Safitürk'ün öldürülmesi davasında Mesutoğlu'nun 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıl hapis cezası onandı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Mardin'in Derik Kaymakamı Safitürk'ün öldürülmesine ilişkin davada 7 sanık hakkında verilen karara ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

Sanık Şerif Mesutoğlu'nun 'Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek', 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etmek' ve 'patlayıcı madde bulundurmak' suçlarından aldığı 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 28 yıl hapis cezasını onayan Daire, Fikret Deniz'in 'ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet' suçundan 5 yıl hapis cezasını da onadı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, sanıklar Abdulkadir Deniz, Ahmet Deniz, Fikret Deniz, Hüseyin İzci, Mehmet Ali Yazıl ile Saime Ateş Mesutoğlu'nun 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak ve bomba kullanarak öldürme' suçlarından beraatinin de onanmasını kararlaştırdı.

Dairenin kararında, Safitürk'ün öldürülmesinin PKK'nın devletin birliğini bozma, ülke topraklarından bir kısmını devlet idaresinden ayırma amacına yönelik olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Safitürk 10 Kasım 2016'da makamına konulan bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti.