Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nden 'Rusya Günü' için kutlama mesajı

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği, Rusya Federal Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti parlamentosunun, 1990 yılında Sovyetler Birliği'nden egemenliğini ilan ettiği 12 Haziran 'Rusya Günü' vesilesiyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Rusya Federasyonu bugün, milli bayramı Rusya Günü'nü kutluyor. Rusya Günü, 12 Haziran 1990 tarihinde Devlet Egemenliği Deklarasyonu'nu kabul etmesiyle Rusya'nın yeni anayasa, bayrak, milli marş ve armaya sahip olması dolayısıyla kutlanıyor.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği, Rusya'nın milli bayramı vesilesiyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Mesajda, "Geçtiğimiz günlerde diplomatik ilişkilerimizin 100. yıldönümünü idrak ettiğimiz Rusya'nın Milli Günü'nü kutlarız. Rusya Günü vesilesiyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'e, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay, Başbakan Mişustin'e, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu da Dışişleri Bakanı Lavrov'a birer tebrik mesajı göndermişlerdir" ifadeleri kullanıldı.