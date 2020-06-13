Toplantılarda uygulanacak Kovid-19 kuralları belirlendi

Sağlık Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel iş yerlerinde yapılan kurum içi düşük katılımlı toplantılarda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınması gereken kuralları içeren rehber yayınladı.

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre, Bakanlık tarafından yayımlanan rehbere göre, toplantılar temastan kaçınmak amacıyla mümkün oldukça telekonferans yöntemiyle yapılacak. Toplantı için mümkünse doğal havalandırması olan odalar tercih edilecek.

Merkezi havalandırma sistemleri bulunan toplantı odalarının havalandırması doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenecek, klima ve vantilatör kullanılmayacak.

Toplantı sırasında su haricinde herhangi bir şey yenilip, içilmeyecek. Toplantı süreleri mümkün olduğunca kısa tutulacak, toplantının uzaması durumunda ara verilecek ve pencereler açılarak ortam havalandırılacak. Toplantı salonlarının temizliği günlük olarak yapılacak ve salonlar düzenli şekilde havalandırılacak. Toplantı salonuna 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde planlama yapılacak. Katılımcılar toplantı boyunca maske takacak.

Mümkün oldukça belge ve evraklar bilgisayar sistemleri üzerinden işlem görecek, e-imza kullanılacak. Islak imza gereken durumlarda evrak sabit kalacak ve sırayla sosyal mesafe gözetilerek imzalanacak. Kişiler evrakları imzalarken şahsi kalemlerini kullanacak. Toplantıdan sonra tüm katılımcıların adları ve iletişim bilgileri en az 14 gün saklanacak.