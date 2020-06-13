İBB'den Haliç'te kirlilik iddialarına yanıt: Algı değil alg

İstanbul’da Haliç’in Eyüpsultan Silahtarağa mevkisinde deniz suyu renginin kahverengiye dönüştüğü görüldü. Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), değişimin alg patlaması olduğunu ve kirlilikten kaynaklanmadığını açıkladı.
İBB 'Algı değil alg' başlığıyla yaptığı açıklamada, "Haliç’teki kızıl rengin sebebi bir fitoplankton patlamasıdır, kirlilik değildir. Fitopianktonlar fotosentez yapan mikroskobik canlılardır ve büyük cogunlugu alglerden (yosunlardan) olusur. 2-3 hafta içinde Haliç yine eski haline dönecektir" ifadelerine yer verdi.
Algı değil alg— İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) June 12, 2020
Haliç’teki kızıl rengin sebebi bir fitoplankton patlamasıdır, kirlilik değildir. Fitopianktonlar fotosentez yapan mikroskobik canlılardır ve büyük cogunlugu alglerden (yosunlardan) olusur. 2-3 hafta içinde Haliç yine eski haline dönecektir. pic.twitter.com/qzfbjvkd42
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