İBB'den Haliç'te kirlilik iddialarına yanıt: Algı değil alg

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Haliç'te suyun renginin değişmesine ilişkin yapılan açıklamada, Haliç'teki kızıl rengin sebebinin kirlilik olmadığı fotosentez yapan mikroskobik canlılardan dolayı olduğu belirtildi.

İstanbul’da Haliç’in Eyüpsultan Silahtarağa mevkisinde deniz suyu renginin kahverengiye dönüştüğü görüldü. Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), değişimin alg patlaması olduğunu ve kirlilikten kaynaklanmadığını açıkladı.

İBB 'Algı değil alg' başlığıyla yaptığı açıklamada, "Haliç’teki kızıl rengin sebebi bir fitoplankton patlamasıdır, kirlilik değildir. Fitopianktonlar fotosentez yapan mikroskobik canlılardır ve büyük cogunlugu alglerden (yosunlardan) olusur. 2-3 hafta içinde Haliç yine eski haline dönecektir" ifadelerine yer verdi.

Algı değil alg



Haliç’teki kızıl rengin sebebi bir fitoplankton patlamasıdır, kirlilik değildir. Fitopianktonlar fotosentez yapan mikroskobik canlılardır ve büyük cogunlugu alglerden (yosunlardan) olusur. 2-3 hafta içinde Haliç yine eski haline dönecektir. pic.twitter.com/qzfbjvkd42 — İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) June 12, 2020

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