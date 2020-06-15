MSB: Pençe-Kartal Operasyonu ile teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedef imha edilmiştir

Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kartal Operasyonu ile teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedef imha edilmiştir" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklamasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Pençe-Kartal Operasyonu ile teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedef imha edilmiştir.

- Bu harekatta azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak, terör örgütünün anılan bölgelerdeki varlığına ağır bir darbe indirilmiştir.

- Harekatın planlama ve icrasında, sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilmiştir.