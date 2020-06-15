İstanbul'da FETÖ operasyonu: 34 gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, kentte FETÖ'nün aktif yapılanma içerisinde yer aldıkları belirlenen şüphelilerin farklı ilçelerde bulunan hücre evlerinde saklandıkları yönünde bilgi edinilmesi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmaların ardından haklarında gözaltı kararı verilen 38 kişinin yakalanması için Sarıyer, Esenyurt, Bahçelievler, Kadıköy, Beşiktaş, Esenler, Çekmeköy, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Şişli, Pendik, Kartal, Tuzla, Kağıthane, Maltepe, Gaziosmanpaşa, Ümraniye ve Beyoğlu'nda belirlenen hücre evlerine yönelik 13 Haziran'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 34 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 4 kişinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

AA'nın aktardığı habere göre, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 15 diz üstü bilgisayar, 23 hard disk, 31 flash bellek, 40 SD kart ve hafıza kartı, 8 tablet, 25 cep telefonu ve bu telefonlara takılı SIM kartlar, 44 bin lira, 1.000 avro, 8 bin dolar, çok sayıda sahte nüfus cüzdanları, çok sayıda ziynet eşyası ile Fethullah Gülen'e ait çok sayıda bilgi, belge ve dokümanlar ele geçirildi.