Erkek arkadaşının yüzüne kezzap atan kadının koronavirüs testi pozitif çıktı, 4 polis karantinaya alındı

Kahramanmaraş'ta, eski erkek arkadaşı Gürkan K.'yi yüzüne kezzap atarak yaraladığı için tutuklanarak cezaevine konulan Fatma Özdaş'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Özdaş, cezaevinden hastaneye sevk edilirken, üzerine sıçrayan kezzaptan dolayı tedavi gördüğü Kayseri'den Kahramanmaraş'a getiren 4 polis de karantinaya alındı.