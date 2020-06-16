Erkek arkadaşının yüzüne kezzap atan kadının koronavirüs testi pozitif çıktı, 4 polis karantinaya alındı

Milli Egemenlik Caddesi'ndeki bir iş yerinde 3 Haziran'da yaşanan olayda Fatma Özdaş, iddiaya göre eski erkek arkadaşı Gürkan K.'nin (45) yüzüne kezzap attı.
Gürkan K.'nin ağır yaraladığı olayda yanındaki Yılmaz K. (36) ile Özdaş (43) da vücutlarına sıçrayan kezzapla yaralandı.
Kollarında ve göğsünde oluşan yanıklar nedeniyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Özdaş, tedavisi tamamlandıktan sonra 12 Haziran'da taburcu edildikten sonra, çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
Cezaevine gönderilmeden önce koronavirüs testi yapılan Özdaş'ın sonucu pozitif çıktı. Sonucun cezaevi yönetimine bildirilmesi üzerine Özdaş, önceki gün tedavisi için Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Öte yandan Özdaş'ı tedavisinin ardından Kayseri'den getiren 2'si kadın 4 polis de evlerinde 14 gün süreyle karantinaya alındı.
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