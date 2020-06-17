Şule Çet davasında sanıklar hakkında istenen cezalar onandı

İstinaf Mahkemesi, Ankara'da üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili sanık Çağatay Aksu'ya 'kasten öldürmek', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından müebbet ve 12 yıl 6 ay; sanık Berk Akand'a tüm suçlarda Aksu'ya yardım ettiği gerekçesiyle 18 yıl 9 ay verilen hapis cezasını onadı.

Ankara'da 29 Mayıs 2018'de bir plazadan düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand’a verilen hapis cezaları İstinaf Mahkemesi'nce hukuka uygun bulundu.

Geçtiğimiz aralık ayında Aksu ile Akand’ın yargılandığı davanın 6. duruşmasında karar açıklanmıştı. Mahkeme heyeti, Aksu'nun müebbet ve 12 yıl 6 ay hapsine, Akand'ın ise 18 yıl 9 ay hapsine hükmetmişti.