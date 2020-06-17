Elazığ'da sınav için gelen kızını öldürdü, kendini ağır yaraladı

Elazığ'da Mikail K. tabanca ile kızını öldürdü, ardından kendini yaraladı. Olay, merkeze bağlı Kırklar Mahallesi Huzurlu sokakta bulunan 3 katlı apartmanın bodrum katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27-28 Haziran'da yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için Diyarbakır'dan Elazığ'daki ağabeyinin evine giden Merve K., yengesi ve yeğeniyle bulunduğu sırada 63 yaşındaki baba Mikail K. da geldi.

Eşiyle boşanan Mikail K. ile kızı arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Mikail K. tabanca ile kızını öldürdü, ardından kendini yaraladı. Yengenin yardım istemesi üzerine komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı babayı ambulansla hastaneye kaldırdı.

© İHA / HALİL İBRAHİM VARLI - RIDVAN YEŞİLIRMAK Evde polis ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hayatını kaybeden kızın cansız bedeni cenaze aracına alınarak Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.