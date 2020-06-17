Görevden uzaklaştırılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şişli hakim karşısına çıktı

"İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi istenen Şişli, İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Yaklaşık 4 saat süren ilk duruşmaya basın mensupları alınmezken tutuksuz sanık Şişli, duruşmanın bitmesinin adliyeden ayrıldı.
Başörtülü 19 İSMEK bölge sorumlusuna hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen Yeşim Meltem Şişli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlanmıştı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli'nin kendi talebiyle soruşturma sonuna kadar geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı.
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