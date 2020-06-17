Çatıda intihara kalkıştı, arandığı belirlenince gözaltına alındı

Kepez'in Yeniemek mahallesinde ailevi sorunlar nedeniyle bunalıma girdiği öne sürülen T.B. oturduğu evin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.
İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri T.B.'nin atlama ihtimaline karşı binanın altına hava yastığı açtı.
Çatıya çıkan polis ekipleri T.B.'yi ikna etmeye çalıştı. Polisi yanına yaklaştırmayan T.B., kendini binanın çatısından sarkıttı. Bunun üzerine Özel Hareket Şube Müdürlüğü'ne bağlı müzakere timi çağrıldı.
Yaklaşık 4 saatlik eyleminin ardından T.B. bir polis tarafından yakalanıp bulunduğu yerden alındı. Çeşitli suçlardan arandığı belirlenen T.B, gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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