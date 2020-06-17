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    e-duruşma

    Yargıda 'e-duruşma' dönemi

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202006171042272780-yargida-e-durusma-donemi/

    Adalet Bakanlığı’nın avukatların farklı şehirlerdeki duruşmalara bulundukları yerden video konferans yöntemi ile katılabilmesini sağlayan e-duruşma sisteminin testi, Bakan Abdulhamit Gül'ün katılımıyla gerçekleşti. Bakan Gül, "Yargılamanın hızlanması, daha adil ve makul sürede sonuçlanması adına çok önemli bir devrim olacak" dedi.

    Avukatların, farklı şehirlerdeki duruşmalarına bulundukları yerden 'UYAP Avukat Portalı' üzerinden videokonferans yöntemi ile katılabilmesini sağlayan e-duruşma sisteminin test uygulamasına Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu da katıldı.

    Ankara Batı Adalet Sarayı'nda gerçekleştirilen temsili e-duruşmaya Afyonkarahisar Baro Başkanı Turgay Şahin, Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar ve Edirne Baro Başkanı Alper Pınar da bulundukları illerden video konferansla bağlandı. 

    'Önemli bir devrim olacak'

    Adeta yeni bir adli yıl gibi üç aydır duran sürelerin tekrar işlemeye başladığını hatırlatan Gül, "Artık işler başladı. Bu yeni normalde hepimizin uyması gereken maske, mesafe ve hijyen konusuna büyük bir titizlik göstererek bu sorunu aşacağız" dedi.

    Bakan Gül, bu sistem ile avukatların duruşmaya bulundukları yerden bağlanabileceğini belirterek, "Bir kaç dakikalık duruşma için 600 kilometre öteden gelip duruşmaya girip tekrardan dönen uygulamalar sona erecek. Baro başkanlarımız sanki buradaymış gibi, çok güzel seslerini duyduk. Duruşmaya katılıp beyanlarını dile getiriyorlar ve bu çerçevede usul ekonomisi anlamında önemli bir devrim ve reform gerçekleşmiş olacak. Özellikle Antalya'da bir baro mensubu arkadaşımız, uçakta karşılaştığımızda 'Bakanım geldim. Hakim izindeymiş, 2 günüm bunun için gitti ve dönüyorum' dedi. Mesleğin içinde karşılaştığımız hepimizin içinde bir ukdeydi bu" ifadelerini kullandı.

    Esas olanın adliyelere gelmek olduğunu söyleyen Bakan Gül, bu yöntemin bir alternatif olduğunu ve avukatların talep etmeleri halinde bundan yararlanabileceklerini anlattı. Bakan Gül, "Avukat, UYAP portalına girdiğinde tüm duruşmalarını sıraladığında hangi duruşmaya e-duruşma ile katılmak istiyorsa talepte bulunacak ve o talebi mahkemeye iletecek. Mahkeme, talebi uygun bularak kabul etmesiyle birlikte duruşmanın saati geldiğinde avukat meslektaşımız bulunduğu yerden duruşmaya katılma imkanı olacak" diye konuşru.

    e- duruşma'da neler olacak?

    Yeni sistemle avukatlar, UYAP Avukat Portalı'ndan duruşmalarını sorgulayarak ilgili duruşmadan 24 saat öncesine kadar gerekçesini yazarak talebini gönderebilecek.

    Hakimin sistem üzerinden talebi kabul etmesi halinde, avukat, duruşmaya video konferans ile bağlanabilecek. e-Duruşma, mahkemenin sistemi aktif hale getirmesiyle başlayacak.

    Yazılımı Adalet Bakanlığı mühendislerince yapılan sistemde avukatlar, elektronik imza yöntemiyle kimlik doğrulaması yaptıktan sonra e-Duruşmaya katılabilecek.

    Avukatların bilgileri ve fotoğrafı mahkeme hakimince UYAP sistemi üzerinden teyit edildikten sonra duruşma başlayacak.

    e-duruşmada yüz tarama ve parmak izi gibi güvenlik önlemlerinin ileriki aşamalarda sisteme eklenmesi planlanıyor.

    e-duruşma sistemine bilirkişilerin ve uzmanların bulundukları yerden katılmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor. Ayrıca e-Duruşma sistemi, CELSE uygulamasıyla da tam uyumlu çalışacak.

    Etiketler:
    Ulusal Yargı Ağı (UYAP), UYAP, Koronavirüs, Duruşma, Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı, e-duruşma
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