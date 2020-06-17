Wushu Federasyonu Başkanı'nın kızı turnuvaya hakem ve sporcu olarak katıldı: Annesinin de hakemliğiyle şampiyon oldu

Türkiye Wushu Federasyonu (TWF) Başkanvekili Abdurrahman Akyüz’ün kızı Elif Akyüz aynı turnuvaya hem hakem hem de sporcu olarak katıldı. Akyüz, annesinin ve kendisinin de dahil olduğu hakemlerin değerlendirmesiyle şampiyon oldu

TWF Başkanvekili Abdurrahman Akyüz’ün kızı Elif Akyüz kurallara aykırı olmasına rağmen Türkiye Wushu Kungfu Şampiyonası’na hem hakem hem de sporcu olarak katıldı. Akyüz, annesinin de yer aldığı hakemlerin puanlarıyla şampiyon ilan edildi. Kurallara göre bir sporcu hakemlik görevi yaptıktan sonra bir yıl içinde herhangi bir turnuvaya katılamıyor. Katıldığı takdirde ise cezalandırılıyor.

BirGün Gazetesi'nin haberine göre; birçok turnuvada Akyüz’ün akrabasını ve yakınını görevlendirdiği öğrenilirken, federasyondan konuyla ilgili hiçbir yetkili konuşmak istemedi.

'Hain damgası yiyoruz'

Wushu Ulusal Takımı’nın sporcusu Mustafa Seçkin Çelik, haksızlığa karşı mücadele ettikleri için ‘hain’ damgası yediklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Ben ve arkadaşlarım Covid 19 salgını öncesinde TWF Başkanvekili Abdurrahman Akyüz’ün yaptığı haksızlıklara karşı mücadele verip hakkımızı korumak adına kendisine dava açtık. Bu süreçte kendisi ve ailesi tarafından çeşitli hakaretlere ve ‘FETÖ’cüler' 'hainler' gibi kirli yakıştırmalara maruz kaldık."

Mezhepçilik iddiaları TBMM gündemine gelmişti

Türkiye Wushu Federasyonu daha önce birçok skandala imza atmıştı. Avrupa Şampiyonu olan Wushu sporcusu Sadık Pehlivan, Alevi olduğu için dışlanmış ve birçok ayrımcılığa maruz kalmıştı.

CHP milletvekilleri Turan Aydoğan ve Murat Bakan ile HDP milletvekilleri Alican Önlü ve Ali Kenanoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Muharrem Kasapoğlu’nun yanıtlaması için Meclis gündemine gelmişti.