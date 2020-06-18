Hamile kadın ve eşinin içinde bulunduğu araca saldıran kardeşlere hapis cezası

Pendik’te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı gerekçesiyle yargılanan baklavacı kardeşler Hasan Sel ve Hüseyin Sel, 'hürriyeti tahdit' suçundan 4’er yıl 2’şer ay hapse çarptırıldı. Sanıklar hakkında 'ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması' suçundan verilen 10 ay hapis cezası ise ertelendi.

İstanbul Pendik'te hamile kadın ve eşinin içinde bulunduğu araca saldıran baklavacı kardeşler Hasan ve Hüseyin Sel'in cezaları belli oldu.

Zanlılar 'Hürriyeti tahdit' suçundan 4'er yıl 2'şer ay, 'Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması' suçundan da 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar hakkında 'ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması' suçundan verilen 10 ay hapis cezası ise ertelendi.

Ne olmuştu?

Seydioğlu Baklava’nın sahipleri Hasan ve Hüseyin Sel kardeşler, 6 Temmuz 2019 tarihinde İstanbul Pendik’te 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve eşi Yunus Emre Bahçıvan’ın içinde bulunduğu araca saldırmıştı.

Hasan ve Hüseyin Sel kardeşler, karayolunda yaşattıkları dehşet dolu anlar nedeniyle Anadolu Adliyesi 59’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde 3 ayrı suçtan 5 yıl 4 aydan 20’şer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyordu. Olayın ardından tutuklanan iki kardeş, davanın 30 Temmuz 2019 tarihinde görülen ilk celsesinde, müştekilerin olaya ilişkin çektikleri görüntüyü kolluk gücüne teslim ederek güvence altına aldıkları, dolayısı ile sanıkların delil karartma ve kaçma şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle tahliye edilmişlerdi.

Mahkeme ayrıca, iki kardeşin yurt dışına çıkışını da yasaklamıştı.