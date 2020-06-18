Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, 2020 adli ve idari yargı ana kararnamesiyle birlikte Türkiye'nin ilk başörtülü başsavcısı atandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi, dün adli ve idari yargı ana kararname çalışmalarını tamamladı. Söz konusu kararnameyle adli yargıda 4 bin 163, idari yargıda 465 hakim ve savcı ile 18 ilin başsavcısının görev yeri değişti.

Kararname ile ayrıca ilk kez başörtülü bir savcı, başsavcı yapıldı.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre Nazilli Savcısı Tuba Ersöz, Konya Beyşehir Başsavcılığı’na getirildi. Kararname ile 17 Aralık soruşturmasını takipsizlik kararı vererek, kapatan İstanbul savcısı Ekrem Aydıner, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine getirilirken, Ankara’da 16 sokak köpeğini öldüren üç sanığa 10’ar yıl hapis cezası veren hakim Yaşar Sezikli, Yargıtay savcısı oldu.