Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bir personelde koronavirüs tespit edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İcra Müdürlüğü’nde çalışan bir personelde koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ”Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Ankara Adliyesi Söğütözü Ek binasındaki 16. İcra Müdürlüğü’nde icra kâtibi olarak görev yapan bir personelin COVİD-19 test sonucu pozitif çıkmıştır" denildi.

Söz konusu personelin sağlık kurumuna yönlendirildiği, yapılan muayene ve tetkiklerin ardından genel sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildiği belirtildi.

Bugün ayrıca, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 6. Tüketici Mahkemesi'nin 2 hakimi ve mahkeme personeli, kalem memurlarından birinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve idari izne ayrıldığı açıklanmıştı.