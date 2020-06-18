İki ilde daha maskesiz sokağa çıkma yasağı

Çarşamba günü gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı'ndan sonra açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske kullanma zorunluluğu getirilmesi önerisinde bulunduğunu bildirdi. Bunun üzerine vaka sayılarında artış olan iller, sırasıyla maskesiz sokağa çıkma yasağı kararı almaya başladı. Tokat Valisi Ozan Balcı başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunda alınan karar doğrultusunda da 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren Tokat'ta maskesiz sokağa çıkma yasağı getirildi.

Tokat Valisi Ozan Balcı, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda Tokat'ta açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildiğini duyurdu. Açıklamada,"Tüm Tokat’ta açık ve kapalı alan olmak üzere her yerde maske takmak zorunlu hale getirilmiştir. Bu nedenle koronavirüs salgınının hızlı yayılım eğilimi gösteren yapısının engellenmesi ve bulaşma hızının durdurularak ilimizdeki sosyo-ekonomik hayatın bir an önce normalleşmesi amacıyla vatandaşlarımızın tamamının ikametlerinden çıktıkları andan itibaren maske kullanmaları zorunlu hale getirilmiştir. Vatandaşlarımızın maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını önemle rica ediyoruz. Bu zorunluluğa uymayanlara idari para cezası uygulanacaktır" dedi.

Tekirdağ'da maske takmak zorunlu oldu

Tekirdağ'da, maske takmadan sokağa çıkmak yasaklandı. Tekirdağ Valiliği Pandemi Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda sokağa maskesiz çıkanlara 900 lira para cezası verilecek.

Tekirdağ Valiliği İl Pandemi Kurulu, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında, toplandı. Kurul toplantıda Covid-19 salgınını önlemek amacıyla kentte, maske takma zorunluluğu getirdi.

Alınan karar, Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklama ile duyruldu. Açıklamada, "İçinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde vaka sayılarının artmaması için alınan tedbirlerin eksiksiz uygulanması ve bu kapsamda ilimizde bugünden itibaren maske kullanımına yönelik denetimlerin aşağıda belirtilen esaslara göre artırılması gerekmektedir. Buna göre Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri denetim ve kontrol çalışmaları sırasında maske kullanım kurallarına aykırı davranan vatandaşlarımızın/iş yerlerinin ikaz edilmesine. Pazartesi gününden itibaren ise maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımıza ülke gelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi" denildi.

Açıklamada, lokanta, restoran, kafe gibi işletmelerin (turizm işletme belgeli olanlar dahil) en az haftada 2 kez olmak denetleneceği, özellikle akşam saatlerinden itibaren yoğunlaşan ve eğlence mekanlarına dönüşebilecek yeme içme yerlerinde denetimlerin arttırılacağı bildirildi.