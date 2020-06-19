THY Başkanı Aycı'dan 'atama' eleştirilerine yanıt: İnsanları adam asmaca ile değerlendirmek doğru değil

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, THY'de yapılan iki atamaya yönelik eleştirilere, "CV'leri, çalışma süreleri yetersiz olsa tartışılır ama ortada böyle bir durum yokken aile bağları üzerinden insanları adam asmaca ile değerlendirmek doğru değil" sözleriyle yanıt verdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın kardeşi Ümmet Şenocak THY'de 'Özel Kalem Operasyon Müdürlüğü'ne atanırken, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben'in oğlu Feyyaz Akben de 'Yolcu Hizmetleri Müdürlüğü'ne getirildi.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı atamalara yönelik gelen eleştirilere "THY'yi yıpratanlara cevabımız şirketimizin vazgeçmediğimiz kadrolarıyla elde ettiği başarıları" yanıtını verdi.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya konuşan Aycı, "Müdür olmaya kıdemi, çalışma süresi kafi iki kişiden bahsediyoruz Nagehan Hanım. CV’leri, çalışma süreleri yetersiz olsa tartışılır ve tartışılmalıdır ama ortada böyle bir durum yokken aile bağları üzerinden insanları adam asmaca ile değerlendirmek doğru değil. Bunlar üzerinden THY’yi yıpratanlara cevabımız şirketimizin vazgeçmediğimiz kadrolarıyla elde ettiği başarıları. Biz ailesine, ismine değil, ehliyetine, liyakatine, performansına ve emeğine bakıyoruz. Seçimlerimiz yanlış olsa bu sonuçlar gelmezdi” diye konuştu.