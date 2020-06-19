Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin perde arkası: 'Seçimin 2023’te olması için mutabık kaldılar'

Milliyet'ten Önder Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önceki gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği görüşmenin perde arkasını aktardı.

Buna göre yaklaşık 50 dakika süren görüşmede Erdoğan, Bahçeli'ye Kuzey Irak'a yönelik düzenlenen operasyon hakkında bilgi verdiği öğrenildi. Bölgeden alınan bilgiler doğrultusunda 400’ün üzerindeki hedefin hava desteği ile vurulduğunu dile getiren Erdoğan’ın, kara harekatıyla da operasyonun etkili şekilde sürdürüldüğünü ifade ettiği aktarıldı.

Buna karşılık Erdoğan’a "Desteğim tamdır" diyen Bahçeli’nin, ihtiyaç duyulan her konuda sonuna kadar hükümetin arkasında olduklarını vurguladığı kaydedildi.

Görüşmede, HDP’nin iki vekilin milletvekilliğinin düşürülmesi sonrası başlattığı yürüyüşün, ABD’de başlayan ve çeşitli ülkelere yayılan eylemler ve geçmişteki Gezi Parkı eylemleri ve Adalet Yürüyüşü girişimlerinin ekseninde ele alındığı öğrenildi. Bahçeli’nin, HDP’nin yürüyüşüne izin verilmemesinin doğru olduğunu, terör örgütüne zemin yaratacak girişimlere izin verilmemesi gerektiğini ifade ettiği belirtildi.

‘Takdir sizin’

İki lider, temmuzda gerçekleştirilecek Meclis Başkanlığı seçimini de ele aldı. MHP, geçmişteki seçimde olduğu gibi Cumhur İttifakı zemininde Meclis Başkanı adayı çıkarmayarak AK Parti adayını destekleyecek. Bahçeli’nin konuya ilişkin olarak Erdoğan’a “Takdir sizindir” dediği öğrenildi.

Görüşmede erken seçim tartışmalarını “gereksiz” olarak niteleyen iki liderin, '2023’te teyitleştiği' bildirildi. Erdoğan Libya ve İdlib’deki gelişmeler konusunda Bahçeli’yi bilgilendirdi.

Ayasofya’nın ibadet açılmasına ilişkin ise MHP liderinin atılması planlanan adımdan memnuniyet duyduğunu, yargı kararının beklenmesine rağmen Ayasofya’nın 'Fatih’in kılıç hakkı' olduğunu ve buna Batı'nın karışamayacağını dile getirdiği ifade edildi.